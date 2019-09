Esclusiva: Fiorentina-Raphinha no stop (distanza minima). E Pedro…

Trattativa no stop per Raphinha, la Fiorentina vuole chiudere. L’offerta è di 22 milioni, lo Sporting ne chiede 24, c’è anche il Rennes che ha offerto 20, ma la destinazione viola è di totale gradimento per un esterno offensivo di assoluta qualità. Insomma, la Fiorentina lavora per la doppietta come anticipato ieri sera. E su Politano vale quanto era chiaro dal pomeriggio di venerdì, soltanto eventi oggi non pronosticabili o preventivabili potrebbero riaprire il mercato dell’Inter. Intanto Pedro è atteso in Italia per visite, firma e formalità burocratiche. L’ormai ex gioiello della Fluminense è un colpo di spessore soprattutto per la sua prospettiva, ma la Fiorentina lavora per la doppietta.

Foto: Record