Esclusiva: Fiorentina, può tornare Rogg in dirigenza

Da Marko Rog ad Andrea Rogg: sembra uno scioglilingua, invece non lo è. Vi abbiamo detto del forte interesse per il centrocampista croato, in attesa di approfondire con il Napoli. Ora aggiungiamo che si profila un ritorno in dirigenza di Andrea Rogg, l’ex direttore viola che si è dimesso recentemente dal Venezia. E i contatti con la Fiorentina sono concreti, al punto che si può arrivare presto a un accordo.

Foto Sito Ufficiale Venezia