Esclusiva: Fiorentina, non solo Jovic. Contatti per Djuric (e la Salernitana insiste)

La Fiorentina mantiene viva, molto viva, la lista Jovic: c’è concorrenza, ma il lavoro di Ramadani (lo stesso agente di Italiano) va seguito con attenzione. E i contatti con il Real Madrid vanno avanti, nella speranza di poter approfondire già a partire da domani. Ma c’è di più: come già raccontato, la pista Djuric va seguita con curiosità. L’attaccante serbo ha un contratto in scadenza con la Salernitana, fin qui non ha accettato alcuna proposta di rinnovo anche se i granata ci proveranno ancora e insisteranno. Ricordiamo che la Fiorentina potrebbe fare due attaccanti per le probabili uscite di Piatek e Kokorin.

Foto: Twitter Serie A