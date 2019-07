Esclusiva: Fiorentina-Khedira no. Su Lirola, Boateng e Llorente…

Sami Khedira non rientra nei piani della Fiorentina, non ci sono margini, pur con tutta l’ammirazione per le qualità del centrocampista che dovrebbe comunque lasciare la Juve. La Fiorentina dovrebbe perfezionare alcuni colpi a partire dalla prossima settimana. Aggiornamento su Lirola: il Sassuolo è sceso da 20 a 15 milioni, per la Fiorentina sono troppi, si può chiudere a 12 più bonus. Boateng è un profilo che intriga molto, confermati i contatti e il gradimento, l’attaccante del Sassuolo sta valutando contemporaneamente l’offerta dell’Eintracht. Ci sono ancora margini per Llorente, ma sarà lui a decidere anche in base alla corsa al rialzo sull’ingaggio: lo spagnolo ha altre proposte.

Foto: Llorente Twitter personale