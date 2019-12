Esclusiva: Fiorentina-Iachini, vertice finito. Accordo per un anno e mezzo. Domani…

Verrice finito, Beppe Iachini è in pectore il nuovo allenatore della Fiorentina. Un lungo pomeriggio, alla presenza dell’avvocato che rappresenta il tecnico marchigiano. Iachini era in vantaggio da venerdì sera, le altre erano sono alternative, Spalletti mai in corsa, Di Biagio proposto, Prandelli suggestione. Dopo il lungo vertice, Iachini (vecchio cuore viola) avrà un contratto fino al 30 giugno 2021. Ovviamente saranno i risultati a dire, ma Iachini ha chiesto e ottenuto un impegno che andasse oltre i sei mesi di questa stagione. Domani la definizione, ci sono gli accordi e vanno solo formalizzati.

Foto: Empoli Twitter