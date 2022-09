Esclusiva: Fiorentina, forte scatto per Parisi. I viola vogliono bloccarlo

La Fiorentina ha preso Barak, ha confermato Kouame, ha dovuto frenare per Bajrami e nelle ultime ore – a sorpresa – è andata all’assalto di Fabiano Parisi. C’è stato un incontro con l’Empoli, la Fiorentina per l’esterno sinistro classe 2000 (a segno nell’ultima trasferta di Lecce) ha messo a disposizione il cartellino di Terzic, tenendo conto che – come anticipato – con l’Empoli ha già raggiunto un accordo per la cessione di Zurkowski. La Fiorentina avrebbe aggiunto un conguaglio pur di trovare la quadra per Parisi, ma non ci sono accordi. La Fiorentina continuerà a seguire Parisi: se non accadesse qualcosa nelle ultime ore di mercato, l’idea sarebbe quella di prenderlo a gennaio oppure di bloccarlo per la prossima estate. E nelle prossime sessioni per i viola sarebbe sempre valida opzione Bajrami (oggi ci sono problemi di lista), sempre se in queste ultime ore di trattative non arrivassero altre offerte per l’albanese.

Foto: Twitter Empoli