Esclusiva: Fiorentina, forte interesse per il difensore centrale Viti

La Fiorentina non si ferma e ha messo gli occhi su, difensore centrale classe 2002 rientrato al Nizza dopo una stagione in prestito a Empoli, lo stesso club che lo aveva cresciuto e lanciato. Adesso Viti è finito nel mirino viola, l’interesse è forte con possibilità concrete di arrivare fino in fondo: il profilo piace molto per le sue qualità e per i potenziali – ulteriori – progressi che potrà fare nelle prossime stagioni. Ulteriore conferma del fatto di voler puntare su giovani di qualità, Viti ultimo esempio dopo l’operazione Fazzini ormai ai dettagli.FOTO: Instagram Viti