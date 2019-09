La Fiorentina ha completato un’operazione in entrata. E’ ormai fatta per Rachid Ghezzal, confermato quanto vi abbiamo raccontato in precedenza. L’esterno offensivo algerino arriva in viola dal Leicester, affare chiuso in prestito leggermente oneroso con diritto di riscatto, operazione complessiva da 10 milioni. Un importante innesto per il reparto avanzato di Montella.

Foto: Twitter ufficiale Leicester