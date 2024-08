Esclusiva: Fiorentina-De Gea no stop. Tessmann, la pazienza sta finendo

La Fiorentina sta definendo l’operazione Gudmundsson con il Genoa, poi prenderà una decisione definitiva su Nico Gonzalez in base alle offerte (ieri contatti importanti con la Juve, vedremo se l’Atalanta presenterà una proposta ufficiale, i viola per ora escludono contropartite). Aggiornamento su De Gea: la trattativa sta andando avanti no stop, c’è il gradimento del portiere che ha dato la precedenza alla Serie A rispetto alle altre proposte, ora bisogna lavorare per gli accordi definitivi. Per quanto riguarda Tessmann la pazienza della Fiorentina è agli sgoccioli: dopo aver trovato l’intesa totale con il Venezia, da tre-quattro giorni la vicenda commissioni blocca tutto e per questo motivo i facili ottimismi non hanno motivo di esistere fino a quando non si arriverà a una soluzione. Quindi la Fiorentina può anche decidere di cambiare obiettivo se non avrà una risposta rapida. Nel frattempo il Venezia ha gli accordi con la Juventus per Nicolussi Caviglia.

Foto: Instagram De Gea