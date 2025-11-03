Esclusiva: Fiorentina, contatti in corso con D’Aversa. I dettagli. Vanoli fuori dai giochi

03/11/2025 | 18:17:32

La Fiorentina deve prima risolvere la vicenda legata a Stefano Pioli, nella speranza di trovare un accordo rispetto a un rapporto deteriorato e assolutamente compromesso. Nel frattempo Galloppa ha diretto l’allenamento con la Primavera, a conferma che per il momento non è stato preallaertato. Ma ci sono novità, evitando comunque di fare tanti, – troppi – nomi, per esempio quello di Paolo Vanoli, che da ieri sera è fuori dai giochi, come vi abbiamo anticipato. C’è stato un contatto indiretto che la Fiorentina nelle ultime ore ha ritenuto di non dover approfondire. Nessuna chance per De Rossi, neanche per Mancini o Iachini, occhio alla novità: in giornata ci sono stati contatti con Roberto D’Aversa, un profilo molto apprezzato, reduce da una stagione sfortunata con l’Empoli, allenatore che tatticamente è nelle condizioni di poter mettere su un criterio logico dopo dieci giornate disastrose. Il nome di D’Aversa va tenuto in considerazione aspettando le decisioni finali.

foto insta d’aversa