Esclusiva: Ferrarini vuole la Serie A, ma c’è il Brescia. E la Reggina rilancia

Gabriele Ferrarini, terzino destro classe 2000, è in uscita della Fiorentina. La sua aspirazione è quella di andare in Serie A, dopo i sondaggi del Verona – che vi abbiamo raccontato – c’è la Samp che farebbe un’operazione solo se ci fosse in uscita in quello stesso ruolo. E Ferrarini non avrebbe comunque la certezza di giocare, ecco perché ora deve decidere lui cosa fare. Il Brescia ha presentato un’offerta ritenuta per il momento non congrua, nelle ultime ore è uscita allo scoperto la Reggina. Il club amaranto cerca almeno un altro paio di colpi di spessore, ha puntato Hernani del Genoa per il centrocampo e ci prova per Ferrarini.

Foto: Instagram Ferrarini