Esclusiva: Fermana, in arrivo Neglia ed Esposito dal Bari

La Fermana è sul punto di formalizzare una doppia operazione in entrata. Sono in arrivo dal Bari l’attaccante Samuele Neglia, classe 1991 ex Siena e Viterbese, e il promettente difensore Giuseppe Esposito, classe 1999.