Amir Feratovic può lasciare la Roma per andare a giocare. Per il difensore centrale sloveno classe 2002 c’è un discorso avviato con l’Alanyaspor, la trattativa è in stato avanzato e si può concretizzare presto. La Roma ha dato il via libera, Feratovic ha indiscutibile talento ma deve giocare. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto a favore de club turco e controriscatto per la Roma.

Foto: Instagram Calciatore