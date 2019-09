Traballa la panchina di Damiano Zenoni alla Feralpisalò. L’odierna sconfitta casalinga per 3-1 contro il Fano può costare cara al tecnico classe ’77, che ha collezionato 8 punti nelle prime sei giornate di campionato. In casa Feralpisalò sono in corso le riflessioni del caso, per l’eventuale sostituzione di Zenoni si pensa ai profili di Calori e Bisoli.