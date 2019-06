Mimmo Toscano nelle ultimissime ore ha raggiunto un accordo di massima con la Feralpisalò per la risoluzione del contratto (in scadenza nel 2020). Ora la Reggina lo aspetta per la firma, un discorso impostato da tempo, come vi abbiamo raccontato. Il nero su bianco difficilmente arriverà nella prossime ore, ma l’operazione che porterà Toscano sulla panchina del club amaranto è sbloccata.