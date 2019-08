Esclusiva: Feralpisalò, è fatta per Zambelli

Marco Zambelli doveva andare alla Reggina, c’era un accordo sulla parola, poi il terzino destro ha cambiato idea e ha raggiunto l’intesa con la Feralpisalò. Per la Reggina (che presto annuncerà Rubin per la fascia sinistra) nessun rimpianto, anche se il suo agente aveva dato assicurazioni in tal senso. Zambelli ha preferito riavvicinarsi a casa, ripartirà dalla Feralpisalò.

