Esclusiva: Fenerbahce, presi due giovani gambiani

Il mercato in Turchia chiude domani, il Fenerbahce ha perfezionato nelle ultime ore una doppia operazione per il futuro. Si tratta del centrocampista Cherno Alagie Jobe e dell’attaccante Cherno Saho, entrambi classe 2005. I due giovani talenti sono stati apprezzati dal Fenerbahce nella selezione organizzata a dicembre in Gambia dall’avvocato Luigi Sorrentino (con loro nella foto) e acquistati dalla LK Giants Academy. Il Fenerbahce ha voluto altri 4 ragazzi in prova per un mese.