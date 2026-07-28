Esclusiva: Federico Barba al Palermo, è fatta. I dettagli

28/07/2026 | 11:28:04

Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di sondaggi in corso del Palermo per Federico Barba, difensore centrale svincolato classe 1993. Andiamo oltre perché pochi minuti fa sono stati raggiunti gli accordi definitivi, al punto che Barba è in viaggio per sostenere le visite mediche con il suo nuovo club. Una richiesta precisa di Pippo Inzaghi che ha già lavorato con lui. Barba firmerà un contratto fino al prossimo giugno con opzione di rinnovo automatico in caso di promozione in Serie A.

Foto: Instagram Persib