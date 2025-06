Esclusiva: Fazzini, in lizza c’è anche il Torino. E su Ricci-Milan…

02/06/2025 | 23:30:11

Il Torino deve formalizzare l’accordo con Marco Baroni, fino a quel momento sarà giusto aspettare, poi penserà al mercato. Un nome da tenere in considerazione quando verrà formalizzata la svolta in panchina è quello di Jacopo Fazzini, in uscita da Empoli dopo la retrocessione. Baroni lo avrebbe voluto alla Lazio (che continua ad apprezzarlo, ma ci sono almeno un altro paio di club alla finestra), potrebbe chiederlo per il nuovo Torino. In casa granata probabile l’uscita di Samuele Ricci: già a gennaio, dopo l’arrivo di Casadei, avevamo raccontato che la cessione in estate sarebbe stata inevitabile con il Milan in prima fila. Ma prima bisogna trovare la quadra per Reijnders al Manchester City e saranno giorni caldi.

Foto: Instagram Empoli