Esclusiva: Farias, sempre pole Lecce. E nel fine settimana….

Per Diego Farias al Lecce è solo questione di tempo, abbiamo titolato così qualche tempo fa. Sono trascorse almeno un paio di settimane, ma per il club pugliese si tratta sempre di una priorità. I discorsi con il Cagliari stanno andando avanti, c’è la volontà dell’attaccante, si sta discutendo sulla formula (prestito con obbligo, oppure a titolo definitivo) e già nel fine settimana si lavorerà per arrivare a una soluzione.

