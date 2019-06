Esclusiva: Farias, il Lecce c’è sempre. Il Genoa in ribasso. L’Atalanta…

Il Lecce spera sempre di chiudere l’operazione Diego Farias, l’attaccante in uscita da Cagliari dopo la positiva parentesi di Empoli. I toscani lo avrebbero dovuto riscattare soltanto in caso di salvezza, ma la scorsa stagione non si è chiusa nel migliore dei modi. Per Farias calano le quotazioni del Genoa, resiste l’Atalanta (che segue Joao Pedro sempre del Cagliari), ma potrebbe esserci un altro club di Serie A.

Foto Twitter Cagliari