Esclusiva: Fares sul mercato. Pole Toro, ci sono Cagliari e Fiorentina

Mohamed Fares molto probabilmente lascerà la Lazio in quella che sarà un’inevitabile rivisitazione tattica, visto che si passerà dal 3-5-2 di Simone Inzaghi al 4-3-3 o 4-3-1-2 di Maurizio Sarri. C’è già movimento nei riguardi di Fares, valutato non meno di 8 milioni: in prima fila il Torino che cerca uno specialista sulla fascia sinistra, molto interessato il Cagliari visto che Semplici lo conosce bene dai tempi della Spal, in corsa – ma al momento più defilata- la Fiorentina.

Foto: Twitter Lazio