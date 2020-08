Esclusiva: Fares-Lazio, summit. Ma serve accordo totale con la Spal. E l’Inter…

Mohamed Fares è la prima scelta della Lazio per la fascia sinistra. Prima scelta di Simone Inzaghi che non vede l’ora di poterlo avere a disposizione. Più tardi ci sarà un incontro con la Lazio per mettere a punto i dettagli di un accordo con il classe ‘96 ormai raggiunto da tempo. Però mancano le intese con la Spal e le trattative vanno chiuse completamente, altrimenti si corrono grossi rischi. La Lazio continua a proporre un contropartita tecnica alla Spal che, invece, chiede dieci milioni. Quindi, ora tocca a Lotito. E se trascorresse altro tempo, sarebbe concreto il rischio di un inserimento di altri club. Quale club? L’Inter che, ricordiamolo, aveva preso Fares prima dell’infortunio per 12 milioni, poi la trattativa saltò. Intanto, l’Inter rimanderà quasi sicuramente Biraghi a Firenze e troverà una soluzione per Dalbert. La stessa Inter che segue Emerson Palmieri ma che ha sempre apprezzato l’esterno in uscita dalla Spal. Ora per Fares la Lazio deve fare in fretta…

Foto: twitter Spal