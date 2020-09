Esclusiva: Fares-Lazio in chiusura. Lotito arriva a dieci (con i bonus)

Mohamed Fares alla Lazio, operazione in chiusura. Nelle ultimissime ore la Lazio, che ha sempre avuto una posizione privilegiata nella trattativa, ha aumentato i bonus e arriva fino a 10 milioni, al massimo qualcosa in meno ma sono dettagli. Base otto milioni più bonus fino a due milioni, quasi sicuramente senza contropartite tecniche. Tra stasera e domani si definiranno i dettagli, in modo che poi Fares possa raggiungere (magari in compagnia di Muriqi) il suo nuovo allenatore in ritiro. E Simone Inzaghi lo ha messo da subito in cima alla lista per la fascia sinistra. L’Inter ci ha provato, si è informata, ha fatto una proposta ieri che prevedesse obbligo di riscatto in caso di qualificazione Champions. Fares si era preso qualche giorno per capire, pur avendo mostrato subito grande entusiasmo nei riguardi di Inzaghi, la Lazio garantisce una formula diversa. E mantiene il vantaggio che aveva accumulato già da oltre tre settimane a questa parte.