Esclusiva: Fares-Lazio, gli aggiornamenti. L’Inter resta alla finestra

Oggi Lazio e Spal hanno parlato del trasferimento di Mohamed Fares. Un incontro che ha consentito di fare piccoli passi in avanti, ma non c’è ancora l’intesa totale tra i due club. Le parti si riaggiorneranno in settimana, sperando di trovare la completa quadratura. La Spal ha continuato a chiedere 10 milioni cash con l’aggiunta di qualche bonus, evidentemente esiste ancora una piccola distanza che va colmata. E fino a quando non accadrà, dobbiamo stare cauti e aspettare le evoluzioni. I due club si risentiranno nei prossimi giorni, la Lazio resta fortemente interessata all’esterno classe 96, ma intanto l’Inter resta alla finestra. Ai nerazzurri quello di Fares è un profilo che piace molto, ovviamente sapevano della priorità che la Lazio aveva nell’incontro con la Spal. La situazione sarà chiarita nei prossimi giorni.

Foto: Twitter Spal