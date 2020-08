Esclusiva: Fares-Lazio, accordo totale. La Spal valuterà Di Gennaro

Mohamed Fares alla Lazio: avevamo raccontato che per questa settimana Lazio e Spal avevano programmato un incontro per chiudere. I contatti vanno avanti, si entrerà presto nel vivo. Intanto tra l’esterno e la Lazio c’è un accordo totale, ulteriore conferma che per Simone Inzaghi si tratta da sempre della prima scelta per la corsia mancina. La valutazione della Spal è di dieci milioni, ora si cerca di individuare una contropartita che possa permettere di abbassare il cash. La Spal ha pensato a Palombi ma bisogna capire se tatticamente può essere la soluzione giusta, nessuno mette in discussione le qualità tecniche dell’attaccante. Così la Spal valuterà il centrocampista Davide Di Gennaro, rientrato alla Lazio dopo la stagione in prestito alla Juve Stabia ma al momento ai margini del club.

Foto: Sito Ufficiale SPAL