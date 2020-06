Esclusiva: Fares, il Toro deve aspettare. La Fiorentina c’è sempre ma può tornare l’Inter

Vi abbiamo già raccontato come il nome di Mohamed Fares sia a caratteri cubitali nella lista di Vagnati, nuovo direttore sportivo del Torino. I granata, però, in questo momento devono pensare alla classifica che è delicata e alla necessità di tirarsi fuori al più presto dalla zona più pericolosa.

Quindi normale che il mercato debba attendere, di sicuro Fares resta un obiettivo concreto ma l’attesa granata potrebbe consentire l’inserimento di altri club. Per esempio la Fiorentina, molto interessata all’esterno sinistro classe ’96, il primo club a fare sondaggi concreti e approfonditi, sondaggi che si sono ripetuti negli ultimi giorni. Ma attenzione all’Inter che – com’è noto – aveva chiuso l’operazione Fares con la Spal per circa 12 milioni prima del grave infortunio che ha bloccato tutto. Ora il prezzo è sceso e l’Inter è tornata a interessarsi di Fares, potrebbe approfondire, a maggior ragione se il finale di stagione dell’esterno sinistro dovesse ribadire certe doti mai messe in discussione.

Foto: dzballon