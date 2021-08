Esclusiva: Fares-Genoa, sette milioni alla Lazio. E le ultime su Kostic

Mohamed Fares è destinato a diventare un nuovo esterno sinistro del Genoa. Stanno per essere perfezionati gli ultimissimi dettagli relativi all’ingaggio del giocatore in uscita dalla Lazio, stiamo andando verso l’accordo totale con il club di Lotito. Sono sette i milioni che finiranno nelle casse dei biancocelesti, con obbligo di riscatto o direttamente a titolo definitivo. Era un passaggio fondamentale per la Lazio, in modo da non avere minusvalenza rispetto all’operazione fatta l’estate scorsa quando prelevò l’esterno dalla Spal. Aggiornamento su Kostic: ripetiamo, l’esterno offensivo dell’Eintracht vuole soltanto la Lazio, ha un accordo totale da mesi e aspetta il via libera. I collaboratori di Lotito stanno lavorando per arrivare alla definizione, anche con obbligo di riscatto. Nel frattempo Kostic non si è presentato all’allenamento dell’Eintracht e non parteciperà alla trasferta di domani contro l’Arminia Bielefeld. Una situazione che, chiaramente, il club tedesco ha condannato. La volontà di Kostic resta quella di andare alla Lazio, vedremo gli sviluppi. In nottata c’è stata una conferenza per cercare di sbloccare, tuttavia non si è arrivati ad un accordo. Si tornerà a lavorare nelle prossime ore. L’alternativa è Zaccagni, sullo sfondo anche altre piste straniere, ma la Lazio vuole accontentare Sarri che ha scelto il serbo.

Foto: Twitter Uefa