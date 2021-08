Mohamed Fares si appresta a diventare il nuovo esterno sinistro del Genoa. Proprio in mattinata ci sono stati nuovi contatti con la Lazio e c’è una base di intesa per il trasferimento in rossoblù. E nelle ultimissime ore sono stati limati i dettagli relativi all’ingaggio, al punto che già entro questo fine settimana saranno approfonditi tutti gli argomenti per formalizzare il trasferimento.

Foto: Twitter Lazio