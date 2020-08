Esclusiva: Fares, contatti in serata tra Inter e Spal. E la Lazio…

Mohamed Fares resta nel mirino dell’Inter. In serata ci sono stati contatti tra il club nerazzurro e la Spal per l’esterno sinistro classe ’96. Un profilo che all’Inter piace molto, pure in presenza di una situazione di stand-by in questi giorni di mercato. La Lazio ovviamente resta in corsa, ma non avendo chiuso nel corso della giornata (la Spal chiede 1o milioni) è normale che le carte adesso possano rimescolarsi. E che l’Inter, intenzionata a cedere Dalbert e con Emerson Palmieri sullo sfondo, possa fare un tentativo concreto per assicurarsi Fares. I contatti di poco fa ne sono ulteriore conferma.

Foto: Twitter Spal