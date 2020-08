Esclusiva: Fares, contatti diretti Lazio-Spal. Inzaghi insiste. E la Fiorentina…

Mohamed Fares è la prima scelta di Simone Inzaghi per la fascia sinistra della Lazio, ve lo abbiamo anticipato. Un profilo che intriga moltissimo, al punto che nelle ultime ore ci sono stati contatti diretti tra i due club. E una telefonata di Lotito a Mattioli, la Lazio vuole avere la precedenza anche in virtù degli ottimi rapporti con la Spal sanciti dal trasferimento di Lazzari. La Lazio sta definendo i dettagli per Mayoral e punta Fares con fiducia. La Fiorentina resta in corsa, l’incontro di ieri ha ribadito la volontà di chiudere, ma l’irruzione della Lazio potrebbe fare la differenza. Operazione da 7-8 milioni più bonus.

Foto: dzballon