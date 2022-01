Esclusiva: Fares, base di intesa Torino-Lazio. E sì dell’esterno

Torino e Lazio hanno raggiunto un’intesa di massima per l’esterno Mohamed Fares, classe 1996, di proprietà del club biancoceleste e attualmente in prestito al Genoa. Il Torino aveva provato anche per Manuel Lazzari ma almeno per ora si è dovuto fermare. Fares, invece, ha detto subito si e ha l’accordo economico con la società di Cairo. Lazio e Torino devono solo perfezionare l’intesa: prestito con diritto di riscatto leggermente superiore ai 5,5 milioni.

Foto: dzballon