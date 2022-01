Esclusiva: Fares al Torino, affare in chiusura

Una trattativa in stato avanzato ieri, ora davvero in chiusura. Mohamed Fares lascia il Genoa e va al Torino in prestito con diritto di riscatto (poco più di 5,5 milioni). L’esterno sinistro aveva già raggiunto accordo con il Torino, ora c’è anche quello tra il club granata e la Lazio.

FOTO: Instagram Genoa