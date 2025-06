Esclusiva: Fallou Diouf proposto a Lazio e Roma. Era stato a un passo dall’Atalanta

21/06/2025 | 23:45:46

Fallou Diouf è un difensore centrale di grande talento, classe 2006, che nell’autunno 2024 non ha firmato con l’Atalanta per una bagarre sulla durata contrattuale dell’impegno con il suo attuale club senegalese (Generation Foot). Secondo i rappresentanti di Diouf (piede destro naturale, 1,90 di altezza) l’impegno si sarebbe concluso nel 2025, contrariamente al club che rivendicava una scadenza fino al 2028. La Camera Nazionale di Risoluzione delle Controversie proprio nei giorni scorsi ha dato ragione a chi assiste Diouf che sarà libero tra pochi giorni a parametro zero. Può darsi che ora l’Atalanta ci riprovi, ma intanto il ragazzo è stato proposto a Lazio e Roma e il profilo è molto interessante. La valutazione oggi è di circa un milione più percentuale su una futura rivendita, alle spalle 2 Coppe d’Africa (una vinta), i mondiali Under 17 in Indonesia e il trionfo in UFOA Cup dello scorso settembre in Liberia con l’Under 20 da capitano.

Foto: Instagram personale