Esclusiva: Falco, il Lecce ci punta. Ma le offerte non mancano

Filippo Falco ha dimostrato in più occasioni di essere all’altezza della Serie A. Le qualità non si discutono, all’interno di una rotazione offensiva che per Liverani è di fondamentale importanza. Il Lecce punta su Falco, contratto in scadenza nel 2022, ma gli estimatori non mancano. Negli ultimi giorni ci sono stati sondaggi concreti sia del Genoa che del Fenerbahce, per il momento il Lecce non è entrato nell’ordine di idee di cederlo. Ma se la situazione dovesse cambiare nelle prossime settimane il mercato di Falco potrebbe decollare.

Foto: US Lecce Instagram