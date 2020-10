Esclusiva: Falco, il Crotone ha fiducia e prepara una nuova offerta

Pippo Falco è stato legittimamente tolto dal mercato con una dichiarazione ieri di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce. Tutto questo perché non è arrivata una proposta all’altezza, proposta che il Crotone ha intenzione di migliorare entro le 20 di lunedì, ultimo giorno di mercato. Il Crotone aveva offerto 1,5 milioni più bonus, può raddoppiare per convincere il Lecce e confida anche nel fatto di poter proporre la Serie A a Falco. Il Crotone spera sempre di avere Luperto dal Napoli come vi raccontiamo da giorni.

Foto: instagram Lecce