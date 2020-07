Esclusiva: Falco ha mercato. Piace al Genoa, ma avanza il Parma

Filippo Falco spera di aiutare fino in fondo il Lecce a conquistare una salvezza oggi più complicata, ma il suo futuro potrebbe essere egualmente in Serie A. Piace al Genoa, lo scorso gennaio aveva fatto un sondaggio il Sassuolo, ma è soprattutto il Parma a essere fortemente interessato alle sue prestazioni, il direttore sportivo Faggiano è un grande estimatore. E sta cercando varie opzioni per l’attacco.

FOTO: Instagram Lecce