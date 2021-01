Esclusiva: Falco atteso in Turchia per le visite con la Stella Rossa

Contratti quasi pronti per essere firmato. Avvocati al lavoro, poi Pippo Falco – entro le prossime 48 ore – potrà raggiungere la Stella Rossa che si trova in ritiro in Turchia in modo da poter svolgere le visite e firmare il contratto di tre anni e mezzo che lo legherà al suo nuovo club. La Stella Rossa pagherà la clausola di 1,5, ha aumentato il valore della prima rata, adesso siamo davvero agli aspetti formali prima del via libera. Che potrebbe arrivare già nella notte, al massimo stamattina, in modo da consentire a Falco di raggiungere il suo nuovo club.

Foto: Instagram Lecce