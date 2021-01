Esclusiva: Falco alla Stella Rossa, tre anni e mezzo di contratto! Presto le visite

Filippo Falco si prepara a lasciare il Lecce. Una situazione gestita non bene dal club, considerato che appena la scorsa estate Corvino aveva detto che non li avrebbe ceduto in Serie A per una cifra irrisoria. Invece, poi il Lecce ha dovuto inserire una clausola a seguito del mancato rinnovo, siccome la parole stanno a zero ora Falco è sul punto di andare alla Stella Rossa, il club che si era già materializzato lo scorso 2 gennaio.

Pronto un contratto di tre anni e mezzo, scadenza 30 giugno 2024, pagamento in tre rate per un totale di 1,5 milioni, nelle ultime ore è stata aumentata la prima rata, particolare essenziale per arrivare alla fumata bianca e per permettere a Falco di svolgere le visite.

E così presto Falcinelli avrà un altro partner italiano, ricordiamo che la Stella Rossa affronterà il Milan in Europa League.

Foto: Instagram Lecce