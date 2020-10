Esclusiva: Falco al Crotone in volata, la partita è aperta

Pippo Falco resta nel mirino del Crotone. Esattamente come il Crotone spera che il Napoli possa liberare Luperto, priorità per la difesa. Il Crotone ha offerto per Falco la stessa cifra servita per strappare Petriccione al Lecce: 1,5 milioni più bonus. Ma per il club salentino servirebbe almeno il doppio più bonus, considerato che Falco prima del Coronavirus aveva una valutazione di almeno sei-sette milioni. Ci sono comunque grandi margini per arrivare a un’intesa in volata, il Crotone pensa alla gara con il Sassuolo, poi presenterà un’offerta più alta, sperando di convincere il Lecce. Malgrado le dichiarazioni odierne del presidente Sticchi Damiani che vorrebbe trattenere Falco, quest’ultimo spera ancora di andare in Serie A.

Foto: twitter Lecce