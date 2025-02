Esclusiva: Fagioli alla Fiorentina. Le cifre

Vi abbiamo raccontato del summit in corso tra Fiorentina e Juventus per Niccolò Fagioli. E arrivano aggiornamenti dall’incontro tra i club. Adesso, il centrocampista italiano è sempre più vicino al club viola, si stanno limando gli ultimi dettagli dell’operazione: prestito oneroso da 2,5, con diritto di riscatto (che può diventare obbligo in caso di qualificazione in Europa della Fiorentina) fissato a 13,5, 3,5 mili0ni di bonus più 10% della futura rivendita. Un’operazione che – come vi avevamo anticipato – si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Siamo allo scambio dei documenti.

Foto: Instagram Fagioli