Esclusiva: Fadera, scatto Sassuolo. Le ultime su Laurienté

21/07/2025 | 19:35:09

Il Sassuolo sta valutando alcune situazioni per gli esterni offensivi, nelle ultime ore c’è stato uno scatto per Fadera in uscita da Como che ha altre due proposte ma gli emiliani possono anticipare. Aggiornamento su Laurienté: dopo il naufragio della trattativa con il Sunderland per mancato accordo sull’ingaggio, l’esterno approfondirà anche un paio di proposte dalla Serie A (in passato ci aveva pensato il Bologna), tenendo comunque conto di eventuali nuovi soluzioni all’estero.

Foto: Instagram Laurienté