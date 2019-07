Esclusiva: Facundo Lescano dal Parma alla Sicula Leonzio, è fatta. I dettagli

Facundo Lescano lascia il Parma per una nuova esperienza in Serie C. L’attaccante italo-argentino, classe ’96, sarà un nuovo giocatore della Sicula Leonzio: ci sono gli accordi totali, domani si chiude l’operazione, tra il Parma e il club siciliano c’è un gentlemen agreement affinché la società emiliana in futuro possa mantenere il controllo del cartellino di Lescano. Per il 23enne si tratta di un ritorno alla Sicula Leonzio dopo l’esperienza tra gennaio e giugno 2018.