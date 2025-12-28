Esclusiva: Facundo Lescano, c’è un’offerta dell’Olimpia Asuncion

28/12/2025 | 12:54:11

Facundo Lescano è un attaccante importante che dovrà decidere il suo futuro. Lo specialista argentino ha diverse proposte dalla Serie C, la Salernitana ci ha provato con forza negli ultimi giorni di agosto e ha intenzione d) riprovarci, ma nelle ultime ore all’Avellino è arrivata un’offerta importante dei paraguaiani dell’Olimpia Asuncion, circa un milione per il cartellino. Adesso la decisione spetterà a Lescano che probabilmente non si aspettava una proposta sudamericana da parte di un club che ha ambizioni e che è disposto a investire sul classe 1996.

Foto: sito Avellino