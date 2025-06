Esclusiva: Fabregas-Inter, possibile blitz di Ausilio a Londra

04/06/2025 | 12:50:05

Cesc Fabregas resta la prima scelta dell’Inter, vale la pena ribadirlo sulla scia di quanto stiamo raccontando in esclusiva dalla scorso 26 maggio. Ma prima di arrivare alla soluzione definitiva bisogna trovare gli incastri definitivi con il Como, anche per rispetto verso un club che ha coccolato il tecnico spagnolo. Quindi, fino a quel momento bisogna viaggiare sempre con quella prudenza necessaria che serve in situazioni del genere. La novità di giornata è rappresentata dal fatto che nelle prossime ore Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, dovrebbe essere a Londra per incontrare Fabregas e per illustrargli il progetto tecnico. A quel punto, se tutto andasse nel migliore dei modi, si potrebbe andare fino in fondo. Vieira e Chivu restano soluzioni molto alternative, c’è un piano A che l’Inter deve in qualche modo centrare. E fino agli accordi definitivi bisogna viaggiare step by step.

Foto: sito Inter