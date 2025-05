Esclusiva: Fabregas, il Como pareggia l’ingaggio proposto dalla Roma. E sull’Inter…

26/05/2025 | 18:10:11

Cesc Fabregas è stato accostato giustamente alla Roma negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Giustamente perché ci sono stati contatti tra le due proprietà, ma in base alle informazioni in nostro possesso il Como ha rilanciato sull’ingaggio mettendo sul tavolo gli stessi soldi che aveva proposto la Roma (circa 5 milioni a stagione, bonus compresi). Fabregas ha ascoltato la Roma, ma non ha completamente aperto, lasciando la pratica in mano all’attuale club, considerato il fortissimo legame con la proprietà. Per il Como è una partita chiusa, almeno per quanto riguarda la prospettiva Roma, chiaramente seguiremo gli sviluppi delle prossime ore. Soltanto un club potrebbe far barcollare – almeno potenzialmente – Fabregas, stiamo parlando dell’Inter. Il profilo piace molto, ma oggi la priorità del club nerazzurro (come ribadito in conferenza stampa da Inzaghi e Marotta) va alla finale di Champions in programma sabato. E fino a quel momento qualsiasi discorso verrà respinto al mittente, com’è giusto che sia. L’offerta faraonica dell’Al Hilal è stata presentata, ma contrariamente alle voci circolate ieri non è stata accettata. Dopo la finale di Champions ci sarebbero tre scenari: magari vincere (per Inzaghi) e provare nuove esperienze; perdere (con gli scongiuri nerazzurri) e capire se procedere con il prolungamento; c) andare avanti a prescindere, con il rinnovo già preannunciato. Mettiamola così: fino a sabato prossimo qualsiasi discorso sarà tabù, ma potenzialmente l’Inter (oggi sullo sfondo) più della Roma può essere per il Como un pericolo. Ci sarà tempo, intanto il club lombardo pensa a blindare Fabregas.

