Lo avevano mandato ovunque, il suo futuro quasi sicuramente sarà in Svizzera. Fabio Grosso è a un passo dalla panchina del Sion, in tarda mattinata c’è stato un incontro che si è protratto, ormai siamo vicini agli accordi definitivi. Grosso era stato accostato a qualche panchina di Serie B e ha perso la volata per allenare la Under 23, pur non essendo mai stato in chiaro vantaggio.

Foto: Rai Sport