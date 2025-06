Esclusiva: Fabio Gallo corteggiato, ci sono anche Catania e Vicenza

04/06/2025 | 18:00:23

Fabio Gallo è un allenatore molto corteggiato dopo la sue decisione di lasciare l’Entella, sintesi di una stagione che resta indelebile. Gallo non resterà senza squadra per tanto tempo, ci sono stati sondaggi dalla Serie B (Bari in testa), ma il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie C. Lo hanno sondato il Vicenza, alla ricerca dell’erede di Vecchi che allenerà l’Inter Under 23, ma anche il Catania che non ha sciolto completamente le riserve sulla conferma di Mimmo Toscano.

Foto: Facebook Entella