Esclusiva: Fabian Ruiz più Lobotka, volata Napoli con (almeno) uno sconto sulla clausola

Fabian Ruiz e Lobotka, sono i due nomi forti per il centrocampo del Napoli. Seri piace, ma al momento nessuna trattativa. La situazione su Badelj è chiara: dipende soltanto dal Napoli, gli accordi ci sono, manca soltanto la firma e senza quella bisogna essere prudenti. Ma torniamo agli altri due profili, da Fabian Ruiz a Lobotka. Il primo ha scelto il Napoli da fine maggio, un nome di assoluto spessore, ora il club partenopeo vuole andare fino in fondo per non correre rischi. Se il Betis continua a insistere sulla clausola, il Napoli paga la clausola da 30 milioni. Su Lobotka il discorso è chiaro: anche il suo è un sì convinto, ma in questo caso il Celta Vigo è disponibile a fare uno sconto rispetto ai 40 milioni abbondanti che lo blindano. Bisogna aspettare almeno un’uscita (Jorginho), forse due (Jorginho e Hamisk), poi il Napoli passerà alla fase operativa. Due obiettivi da centrare, due clausole da pagare, con la speranza concreta di avere (almeno) uno sconto.