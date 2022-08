Esclusiva: Fabian Ruiz, ecco l’offerta del PSG. E Paredes in attesa

Il Paris Saint–Germain ha in pugno Fabian Ruiz. C’è un accordo già a parametro zero, ma è evidente che Campos voglia cercare di anticipare accontentando il Napoli. Non ai 30 milioni richiesti da De Laurentiis, ma l’offerta è di 20 milioni più 5 di bonus, una situazione già congrua che potrebbe mettere il Napoli nelle condizioni di poter accettare la proposte del club parigino. In attesa c’è anche Leandro Paredes, l’entrata dello spagnolo in organico potrebbe portare all’automatico via libera per l’argentino che è in cima alla lista di Allegri.

Foto: Twitter Fabian Ruiz